Cenevre’de Ukrayna ile ABD heyetlerinin toplantıları son derece gergin geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 maddelik barış planı, Ukrayna'yı oldukça zor bir duruma soktu.

Ukrayna, bu planın yeniden düzenlenmesi için ABD ile görüşmelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin "son derece verimli geçtiğini" söyledi, ancak Ukrayna heyetinin gerginliği gündeme oturdu.

Ukrayna heyeti, toplantının başından itibaren gerilimin yüksek kalacağını gösterdi. Bu gerilim Ukrayna heyetinden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un davranışlarına da yansıdı.

Kaynaklara göre güvenlik konularında Ukrayna’nın tutumunu temsil eden Umerov görüşmelerin en zorlu anlarından birinde yoğun duygusal baskı altında elindeki kalemi kırdı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ise Ukrayna liderlerini suçlamaya başladı. Trump, sosyal medya paylaşımında "barış konusundaki çabalarından dolayı Ukrayna liderlerinin kendisini takdir etmediğini" söyledi.

Avrupalı liderler ve ABD basınına konuşan Ukraynalı isimsiz kaynaklar ise Trump'ın barış planını "Rusya'dan alınmış istek listesi" olarak değerlendirdi. Bu açıklama Trump yönetimde öfke yarattı.

UKRAYNA'YI YARALAYAN MADDELER

Trump'ın barış planına göre Ukrayna hala savunduğu, uğruna 1.5 milyon askerini kaybettiği toprakları Rusya'ya devredecek.

Dahası, ordusunun gücünü yarıya indirecek ve ülkeye verilen füzelerin önemli bir kısmını elinden çıkartacak.

Buna karşılık Türkiye dahil olmak üzere NATO ülkeleri, yeni bir savaş durumunda Ukrayna'nın savunması için asker gönderebilecek.

Bunun yanında Ukrayna'nın yeniden inşası için açılacak fon, "ABD-Ukrayna fonu" olarak açılacak ve ABD'de bu fondan, Ukrayna sınırları içerisinde gerçekleştirilen projeleri fonlamak için yararlanacak. Yani Ukrayna'ya, ABD'nin istediği sanayiler kurulacak.

Ukrayna heyeti, bu maddelerin yeniden yazılması ve ülkelerin daha fazla imtiyaz tanınması için Cenevre'de ABD heyetiyle görüşüyor. Ancak görüşmeler, son derece gergin geçiyor.

İki ülke, Cenevre'de dün gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada "iyileştirilmiş bir barış (planı) çerçevesi" oluşturduklarını belirttiler ancak plana ilişkin ayrıntıları açıklamadılar.