CNN'in haberine göre CIA bu ayın başında Venezuela kıyısındaki bir limana insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

CNN’e konuşan kaynaklar, bunun Venezuela toprakları içindeki bilinen ilk ABD saldırısı olduğunu vurguladı.

Hedefin ülkenin kıyısında bir liman olduğu ve ABD yönetiminin buranın, ABD tarafından terörist ilan edilen Tren de Aragua karteli tarafından uyuşturucu depolamak ve teknelere aktararak sevkiyat yapmak için kullanıldığını söyledi.

Saldırı, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilk önce bir radyo programında, sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan görüşmesinden sonraki basın açıklamasında duyuruldu.

'TAMAMEN YOK ETTİK'

CNN'e konuşan kaynaklara göre tesis vurulduğunda içeride kimse yoktu. Bu nedenle can kaybı yaşanmadı.

İki kaynak ABD Özel Operasyon Kuvvetlerinin istihbarat desteği verdiğini söyledi, ancak Özel Operasyonlar'dan bir komutan bu iddiayı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı 26 Aralık tarihli bir röportajda duyurdu. Trump, “Gemilerin geldiği büyük bir tesisi” devre dışı bıraktıklarını söyledi.

Pazartesi günü yeniden sorulduğunda ABD Başkanı, CIA'nin hedefinin “tekneleri uyuşturucuyla doldurdukları iskele bölgesi” olduğunu anlattı.

Trump, “Tüm tekneleri vurduk ve şimdi bölgeyi vurduk. Uygulama alanı. Tamamen yok ettik. Orası artık yok” dedi.

CIA yorum yapmadı. CNN Beyaz Saray ve ilgili kurumlarla Venezuela makamlarından da görüş istedi.