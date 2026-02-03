ABD'nin İran'a saldırı ihtimali devam ederken bölgede sıcak bir temas yaşandığı bildirildi.

ABD ordusunun Umman (Arap) Denizi'nde; İran'a ait olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracını (İHA) vurdu.

İHA'nın ABD donanmasının USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşmaktayken vurularak düşürüldüğü belirtildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklamada yapıldı.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD'nin İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracını düşürmesinin ardından Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya'ya konuştu.

Hawkins, "Uluslararası sularda ve hava sahasında İran'ın devam eden taciz ve tehditleri hoş görülmeyecektir" dedi.

BEYAZ SARAY: GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise İran'a ait İHA'nın düşürülmesinin ardından iki ülke arasındaki görüşmelerin planlandığı gibi devam edeceği doğrulandı.

İRAN, ABD TANKERİNE EL KOYMAK İSTEDİ

Bu arada ABD basının iddiasına göre İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD petrol tankerine el koymak istedi.

Haberde gün içinde İran'a ait altı hücum botu, tankere "dur" emri verdi.

Ancak tanker hızını artırdı ve bir ABD savaş gemisi savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DAN UMMAN'A MI ALINACAK?

Öte yandan ABD basını, İran'ın cuma günü İstanbul'da ABD ile yapılacak görüşmeyi Umman'a taşımak ve ikili formatta gerçekleşmesini istediğini de yazmıştı.

İran'ın ayrıca Türkiye ve diğer Körfez ülkelerinin görüşmelerde yer almasını istemediği de belirtilmişti.