ABD'nin daha önce tehdit ettiği İran'a devam eden protestolara yönelik ne tepki vereceği merak ediliyor.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre; ABD yönetimi, İran’da süren protestolara verilebilecek olası tepkiler konusunda hazırlıklarını hızlandırdı.

ABD'li yetkililer, danışmanlarının ABD Başkanı Donald Trump'a salı günü İran'daki protestolara yanıt vermek için belirli seçenekler hakkında brifing verileceğini aktardı.

'SOMUT ADIM ATILACAK MI?'

Bu, Trump'ın göstericilere yönelik baskılarından dolayı "İran rejimini kınamayı" düşündüğünün bir işareti olarak yorumlandı.

Planlanan toplantıda, hükümet karşıtı çevrimiçi platformların desteklenmesi, İran’ın askeri ve sivil altyapılarını hedef alabilecek gizli siber operasyonlar, rejime yönelik ek yaptırımlar ve askeri seçenekler dahil olmak üzere bir dizi olası adımın ele alınması bekleniyor.