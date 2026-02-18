ABD ve İran heyetlerinin dün Cenevre’de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından verilen olumlu mesajlara rağmen, ABD’nin askeri saldırı hazırlıklarını sürdürdüğüne ilişkin haber akışı piyasalardaki risk algısını yeniden tırmandırdı. Jeopolitik risklerdeki yükseliş, özellikle değerli metaller ve enerji fiyatları üzerinde baskıyı artırdı.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Brent petrolün varil fiyatı, dünü 66,93 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,5’in üzerinde değer kazanarak 69,3 doların üzerine çıktı. ABD-İran geriliminin tırmanabileceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarında oynaklığı belirgin şekilde artırdı.

Altın ve gümüşte güçlü prim

Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte ons altın, dünkü 4 bin 877 dolarlık kapanışının ardından bugün yüzde 1,6’yı aşan yükselişle 4 bin 958 dolar seviyesini test etti. Yurt içinde gram altın fiyatı da 6 bin 940 TL’ye kadar yükseldi.

Benzer bir tablo gümüş piyasasında da görüldü. Ons gümüş, önceki günü 73,5 dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 4,6 oranında prim yaparak 76,6 dolara kadar çıktı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değerli metallere yönelik alım iştahı güç kazandı.