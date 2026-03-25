İranlı yetkililer Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen bir müzakere teklifini Tahran’a ilettiğini bildirdi.

Basra Körfezi'nde devam eden savaşı yatıştırmak amacıyla Pakistan veya Türkiye’nin olası bir görüşmenin merkezi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmenin şimdilik Pakistan'da yapılması bekleniyor, ancak 48 saat içinde hazır edilmesi beklenen görüşme için son durak belli değil.

Pakistan aracılığıyla iletilen önerinin detaylarına girmese de Türkiye’nin çatışmaların sonlandırılması sürecine katkı sağladı. Her iki ülkenin de diplomasi trafiği için masada.

Türkiye'nin doğrudan arabulucu rolü oynamayacağı, ancak İran ve ABD arasında mesajları iletmekle görevlendirileceğini belirtti.

Ancak İran'ın müzakere etmeyeceği yönündeki açıklamaları giderek daha sert bir hal almaya başladı.

İRAN İÇİN AĞIR ŞARTLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesine sunulan ateşkes taslağında; İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiye edilmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması, balistik füze programının kısıtlanması ve bölgedeki müttefiklerine yönelik finansal desteğin kesilmesi gibi ağır şartlar yer alıyor.

Diplomatların yoğun çabalarına rağmen İran cephesinden gelen resmi açıklamalar, İran'ın uzlaşmaya uzak olduğunu gösteriyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, devlet televizyonunda doğrudan Trump’ı hedef alarak, “İç hesaplaşmalarınız kendi kendinizle pazarlık yapacak aşamaya mı geldi? Bizim gibi insanlar sizin gibi insanlarla asla geçinemez. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim gibiler sizinle asla bir anlaşma yapmayacaktır; ne şimdi, ne de hiçbir zaman,” sözleriyle müzakere ihtimalini sert bir dille geri çevirdi.

'MÜZAKERE SÖZ KONUSU DEĞİL'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hindistan televizyonuna verdiği demeçte, savaştan önce Cenevre'deki nükleer görüşmeler sürerken gerçekleşen ABD saldırısını "diplomasiye ihanet" olarak niteledi ve mevcut şartlarda müzakerelerin anlamsız olduğunu savundu.

Bekayi, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında herhangi bir görüşme ya da müzakere söz konusu değildir. ABD diplomasisine kimse güvenemez; kahraman ordumuz şu an bu yasa dışı savaşa karşı egemenliğimizi savunmaya odaklanmıştır," diyerek ifadelerini yeniledi.

Öte yandan, İsrailli savunma yetkilileri İran'ın bu şartları kabul edeceği konusunda şüphelerini korurken, Washington’ın müzakere sürecinde taviz vermesinden ve sunulan maddelerin sadece bir başlangıç noktası olarak kalmasından endişe duyuyor.