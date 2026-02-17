İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD ve İran heyetleri Umman aracılığıyla görüşmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, birbirlerine tehditler savurmaya devam etti.

ABD Başkanı, İran'ı işaret ederek 'anlaşma yapılmaması durumunda ne olacağını biliyorlar' diyerek İran'ı tehdit etti, ancak "anlaşma yapmak istiyorlar" diye de belirtti.

Hamaney,"Amerikan Başkanı, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylüyor. Bir noktada, o kadar sert bir tokat yiyebilirler ki, ayağa kalkamayabilirler" dedi.

Ardı arkası gelmeyen tehditlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Kritik görüşme öncesinde 68.11 dolarda olan brent petrol yüzde 1,35 yükselişle 69,03 dolara yükseldi.

