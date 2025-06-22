Körfez'deki borsaların çoğu, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Pazar günü düşüşle açıldı, fakat yatırımcıların artan bölgesel çatışmanın potansiyel ekonomik etkisini değerlendirmeleriyle kayıplarının bir kısmını geri aldı.
ARABİSTAN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Banka hisseleri Orta Doğu genelindeki yükselişe öncülük etti. İsrail endeksi Dubai saatiyle 11:08'de Bank Hapoalim öncülüğünde yüzde 1,2 arttı. Suudi Arabistan'ın ana endeksi de Al Rajhi Bank öncülüğünde yüzde 1 artış kaydetti.
KATAR'DA YÜKSELİŞ RALLİSİ
Katar Borsası (QSE), Orta Doğu gerilimi ile yükselişe geçti. Bölgedeki artan jeopolitik gerginlikler ortasında Pazar günü biraz daha yüksek açıldı. Doha saatiyle 09:45'te genel endeks yüzde 0,04 artarak 10 bin 264 puana ulaştı ve Perşembe günkü seviyeye göre 3,59 puan kazandı .
MISIR'DA KARIŞIK SEYİR
Mısır Borsası endeksleri Pazar günü toplu bir yükselişle işlem görmeye başladı; ana EGX30 endeksi yüzde 0,81 artışla 30.492 puandan işlem gördü. Mısır'da dolar fiyatı, artan jeopolitik gerginliklerin baskısı altında bugün yerel bankalardaki işlemlerde sıçrayarak 51 Mısır Lirası sınırını aştı.
İSRAİL BORSASI REKOR KIRDI
Haftayı 2 bin 834 puandan kapatan TA35 İsrail Borsası, haftaya 2 bin 981 puana yükselerek başladı. Bu hamle ile birlikte İsrail borsası rekor tazeledi.