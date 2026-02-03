ABD basınının iddiasına göre 6 İran hücum botu Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi. Tanker hızını artırdı ve bir ABD savaş gemisi savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti. Öte yandan ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD CENTCOM sözcüsü, ABD'nin İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracını düşürmesinin ardından Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya'ya konuştu:

“Uluslararası sularda ve hava sahasında İran'ın devam eden taciz ve tehditleri hoş görülmeyecektir.”

Beyaz Saray da konu hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, USS Abraham Lincoln tarafından İran'a ait bir Şehadet tipi insansız hava aracının düşürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki görüşmelerin planlandığı gibi devam edeceğini doğruladı

ABD VE İRAN BASININDAN FARKLI AÇIKLAMALAR

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İRAN'DAN YENİ TALEP

İranlı tarafı ABD ile İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelerin Türkiye’de yapılmasını istemiyor. İranlılar görüşmeyi Umman’a taşımak istiyor. Ayrıca başka ülkelerin katılmasını da istemiyorlar.

İran, sadece nükleer konusunu görüşmek istiyor. ABD, nükleer, balistik füzeler, vekil güçler ve daha geniş bir ajandayla görüşecekti.