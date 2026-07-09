İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, perşembe günü ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Çagadeh kentinde birden fazla patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Yerel basına göre ABD saldırısı sırasında kentteki bir balıkçı limanı hedef alındı. 3 balıkçı ölürken 14 kişi yaralandı.

Limandan çekilen görüntülerde gemilerin alev aldığı, su üzerindeki petrolün yandığı görüntülendi.

Ajans ayrıca, günün erken saatlerinde Buşehr eyaletinin diğer bölgelerinde de benzer patlama seslerinin işitildiğini kaydetti.

ABD AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla İran’a yönelik ek saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yaşanan bu son gelişmeler, ABD'nin İran'a ait birden fazla askeri ve altyapı hedefine yönelik operasyonlarının ardından geldi.

Fars Haber Ajansı, söz konusu patlamaların perşembe sabahı ABD güçlerinin Buşehr eyaletindeki bazı noktaları hedef almasının ardından yaşandığını belirtti.

İran, bugün Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak misilleme yapmıştı. Orta Doğu ülkelerinde gün boyu sirenler çaldı. Bahreyn'de elektrik altyapısında ve ABD üssünde hasar kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran arasında artan askeri gerilim, kısa süre önce yürütülen diplomatik girişimlerin ardından geldi.

İran ve ABD, askeri çatışmayı sona erdirmek ve kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlamak amacıyla 17 Haziran’da Pakistan’ın arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşmaya varmıştı.

Ancak çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu anlaşmanın "bittiğini" ilan etmesi, taraflar arasında yeni bir askeri karşı karşıya geliş sürecini fiilen tetikledi.