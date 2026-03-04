Pentagon'da basın toplantısı yapan Hegseth, "Bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisini batırdı" dedi.

Geminin torpido ile vurulma anına dair de bir video paylaşıldı.

Saldırı sırasında gemide 180 civarında İranlı denizcinin bulunduğu aktarılıyor. Sri Lanka'da yetkililer, 4 Mart sabahı, İran savaş gemisinin yardım çağrısına yanıt verildiğini duyurdu. Yetkililer 32 kişinin kurtarılabildiğini de doğruladı.

İran savunma bakanlığı yetkilisi ise 140 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bir başka yetkili 80 denizcinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.