ABD saldırılarında vurulan füze fırlatma rampaları, İHA depoları ve füze şehirleri ABD hükümetinin savaş boyunca gururla gösterdiği görüntülere sahne oldu.

ABD Başkanı bu hafta Ishafan'da vurulan füze cephaneliğinin patlama görüntülerini gösterdi. Başka bir açıklamasında ise ABD saldırılarının 'İran'ın güçlerinin yüzde 90'ını yok ettiğini' iddia etti.

ABD saldırılarının başarılı olduğu ve hedeflerini büyük oranda vurduğu uzmanlar tarafından kabul edilse de, ABD'nin kabul etmediği bir gerçek de İran'ın her zaman fırlatacak İHA ve füzesinin olduğu.

Güçlerinin 'neredeyse tamamen yok edildiği' iddia edilen İran Körfez'de terör estiriyor. ABD saldırılarına rağmen İran Devrim Muhafızları ordusunun bu tempoyu nasıl tutturduğu ise ortaya çıktı.

BOMBALANAN ÜSLER SAATLER İÇİNDE ONARILIYOR

The New York Times'ın haberin göre İran, vurulan yer altı füze sığınaklarını kazarak temizliyor.

Silolar ABD bombardımanından kısa süre sonra yeniden faaliyete geçiyor, yer altı tesisleri saldırılardan sonra hızla onarılıyor ve sığınaklardaki hasar kısa sürede gideriliyor.

İstihbarat raporları vurulan tesislerdeki füzelerin "büyük kısmının korunabildiğini" vurguladı. Kamyon ve TIR'lara bağlı mobil fırlatıcılar yoğun saldırılara rağmen mevcudiyetini koruyor.

Bu araçlara bağlı savunma sistemleri her şeye rağmen çalışıyor ve F-15E ve A-10 Warthog gibi hedefleri halen vurabiliyor.

İran'ın binlerce füzesini ateşleyecek fırlatıcılar, füzelerin kendilerinden daha önemli bir hal aldı. Nitekim İran İsrail'e, bölge ülkelerine saldırı yeteneğini muhafaza ediyor.

İstihbarat yetkilileri kalan fırlatıcı sayısına dair net tahminler sunamıyor. Füze envanterinin ise yüzde 50'den fazlasının muhafaza edildiği tahmin ediliyor.

ABD istihbaratı füze kapasitesinin tamamen yok olmaktan oldukça uzak olduğunu vurguladı. Füze kabiliyetinin imhası savaşın temel stratejik amaçları listesinde bulunuyor.

ABD AÇIKLAMALARI GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR

Dışişleri Bakanı Marco Rubio füze kapasitesinin zayıflatılmasını savaşın ana hedeflerinden biri olarak belirledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran’ın aldığı hasarın boyutuna odaklanıyor.

Hegseth füze atışlarındaki azalmayı önemli bir başarı göstergesi vurguladı. Havada imha edilen mühimmatlar ABD savunma stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

Beyaz Saray verilerine göre İran’ın füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı. Tahran donanması bütünüyle etkisiz bırakıldı. Üretim tesislerinin büyük kısmı ağır hasar gördü.

Ancak ABD üslerinin düzenli olarak vurulması ve Körfez ülkelerinin ağır hasar alması Hegseth'in açıklamalarına gölge düşürüyor.

Fırlatıcılar daha güvenli sığınaklara taşınıyor. Askeri baskı İran füze gücünü tamamen bitirmeye yetmiyor. Bölgesel tehdit unsurları aktifliğini korumaya devam ediyor.

İstihbarat analizleri İran'ın fırlatıcılarını derin mağaralarda sakladığına işaret ediyor. Tahran yönetimi füze cephaneliğini uzun süreli baskı aracı olarak korumak istiyor.

Savaşın uzaması ihtimaline karşı askeri kaynaklarını idareli kullanan İran için envanterin korunması çatışma sonrası dönem için kritik önem taşıyor.

Azalan atış oranına rağmen İsrail toprakları hedef alınmaya devam ediliyor. Stratejik sabır fırlatıcıların operasyonel ömrünü uzatıyor.

İran her gün İsrail yönüne yaklaşık yirmi füze gönderirken Batılı yetkililer günlük 30 balistik füze atışı aktarıyor.