İsrail ordusu, Orta Doğu'da 4'üncü gününe girilen savaşta Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran'ın merkezindeki Veliasr Caddesi üzerindeki bölgeler, eski parlamento binası çevresi ve Tahran'ın doğusundaki bazı yerler ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alındı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırıların farklı hedeflere eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililerden can kaybı ya da hasar bilançosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Baharistan'da bulunan ana Meclis binasının hedef alınmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırı öncesinde Tahran'da bulunanlara 'acil uyarı'da bulunmuştu.