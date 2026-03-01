ABD ile İran arasında günlerdir tırmanan gerilim; İsrail'in başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüştü.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Genelkurmay Başkan ile İran Savunma Bakanı'nın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad'ın bulunduğu da ileri sürüldü.

İran ise saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki askeri varlıklarını hedef aldı; Şu ana kadar saldırıların hedefi olan yerler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan yer aldı.

Açıklanan son verilere göre İran’da can kaybı 201, yaralı sayısı 747 olduğu bildirildi; İsrail'de ise 9 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı.

Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de çeşitli can kayıpları ve yaralanmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışmaların ikinci gününde tansiyon zirvedeyken anbean yaşanan son gelişmeler Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'de…

ABD 'HAYALET UÇAK'LA SALDIRDI

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, dört adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

TRUMP: 48 LİDERİ ÖLDÜRDÜK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılarda 48 İranlı liderin öldürüldüğünü öne sürdü.

İran'ın görüşme yapmak istediğini yolunda ABD Başkanı, "İran'daki yeni yönetim bana ulaşmak ve görüşmek istiyorlar; ben de konuşmayı kabul ettim.

Trump, "Bunu daha önce yapmalıydılar, çok uzun süre beklediler" diye konuştu.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların sürdüğünü belirtti.

Açıklamanın ardından Tahran’da art arda patlamalar yaşandığı aktarıldı.

İSRAİL 100 BİN YEDEK ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv'den 'seferberlik' çağrısını andıran haberler geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Ordu, ‘Kükreyen Aslan’ Operasyonu kapsamında yaklaşık 100 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor ve çeşitli cephelerde hazırlık seviyesini yükseltiyor” denildi.

ABD: ÜÇ ASKERİMİZ ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li üç askerin öldüğü, beş askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ölü ve yaralı sayısının 500'ün üzerinde olduğu iddia edildi.

Bölgedeki 14 ABD üssünün vurulduğu belirtilen açıklamada, "Bölgedeki çeşitli Amerikan üslerini hedef aldık; saldırılar sonucunda 560 ABD askeri personeli öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VE UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDI

İran saldırılara karışlık olarak Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik yoğun füze saldırıları gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada ise, İran tarafından fırlatılan füzelerin USS Abraham Lincoln uçak gemisine isabet etmediği belirtildi.

Öte yandan ABD, İran’a ait bir savaş gemisinin Umman Körfezi’nde vurularak batırıldığını açıkladı.