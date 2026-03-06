Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 7'nci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında yedi günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu.

Öte yandan İran bölgedeki ABD üsslerini hedef almaya devam ediyor. Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD üssü balistik füzeler ve kamikaze dronelarla hedef alındı.

İran'a yönelik saldırılara tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı.

YENİ LİDER SEÇİMİNE DAHİL OLMAK İSTEDİ

Operasyonlarla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediği ifade etti. İran'ın yeni liderini belirlemek istediğini belirten Trump, "İran'ın yeni liderinin seçilmesinde Venezuela'daki gibi müdahil olmak istiyorum" dedi.

Gece yarısından itibaren çok sayıda İran füzesi Tel Aviv'i vurdu