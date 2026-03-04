28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırıları ile aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de olduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülürken, saldırılara İran'dan yanıt gecikmedi.



Bölgedeki ülkelerde yer alan ABD üslerini 5 gündür balistik füze yağmuruna tutan İran, İsrail'e ve Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İLK HAVA SAVAŞI VERİLDİ



Bugün Tahran'da ilk kez İsrail ve İran'a ait savaş uçakları hava-hava savaşına tutuşurken, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan F-35 ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait YAK-130 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu.

Bu olay ayrıca, bir F-35 savaş uçağı tarafından tarihte ilk kez savaş uçağının düşürülmesi olarak kayıtlara geçti.