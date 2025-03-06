ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye’nin Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için yürütülen müzakereleri hızlandırmaya çalışıyor.

Konuya yakın beş kaynak, ABD'li bir diplomatın Perşembe günü Bağdat'ta düzenlenecek toplantıya katılacağını belirtti. Irak Petrol Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı görüşmelerde, petrol şirketleri ile bakanlık arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. ABD’nin diplomatik katılımı, Washington’un süreci hızlandırma yönündeki talebine yanıt olarak gerçekleşiyor.

Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatın toplantıya katılımının müzakereleri ileri taşımayı ve tüm tarafları tatmin edecek çözümler üretmeyi amaçladığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Ofisi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ABD'nin, bu hattın açılması ise Türkiye'ye baskı yaptığı aktarılmıştı.

İRAN'IN SIKIŞTIRMAK İÇİN

ABD, küresel petrol arzını artırmayı hedeflerken, İran’ın nükleer programını sınırlamak amacıyla Tahran’a yönelik petrol yaptırımlarını sıkılaştırmaya çalışıyor.

İran ise komşusu ve müttefiki Irak'ı, uluslararası yaptırımlara rağmen ekonomisini ayakta tutabilmek için kritik bir partner olarak görüyor.

Ancak Bağdat, hem Washington hem de Tahran ile iş birliği yaparken, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik baskısını artıran politikalarının ortasında kalmaktan çekiniyor.

Petrol ihracatının yeniden başlaması, Irak’ın iç dinamikleri ve bölgesel dengeleri açısından da hassas bir konu olmaya devam ediyor.

Müzakerelere yakın bir Irak hükümeti yetkilisi, Washington’un görüşmelerin başarılı olmasını sağlamak için büyük bir ısrar gösterdiğini dile getirdi.

"ABD’nin rolünün, Irak hükümeti için makul ve kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmasını umuyoruz" dedi. Ancak taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların çözülüp çözülmeyeceği, sürecin ilerleyişine bağlı olacak.