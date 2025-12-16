ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle ABD'deki en ölümcül uyuşturucu haline gelen fentanili "kitle imha silahı" ilan etti.

Kanada, Latin Amerika ve Avrupa'da da yayılan ve insanları "zombileşmiş" bir hale getiren ölümcül uyuşturucu, artık nükleer silahlar ve nörotoksin gazlarla aynı kategoride yer alacak.

ABD, bu adımla uyuşturucuyu satan kişileri ve satılmasına olanak tanıyan ülkeleri, ABD ve dünya düzenine tehdit olarak sayabilir. ABD, Çin ve Venezuela'yı fentanil ticaretinden dolayı sorumlu tutuyor.

İÇEN ZOMBİ OLUYOR, TÜRKİYE ÖNLEMLER ALIYOR

Türkiye'de de yayılmasına karşı polisin önlemler aldığı ve uyarılar yayınladığı uyuşturucu, küresel çatışmaların temelini oluşturuyor.

Fentanil, morfinden 100 kat daha etkili olan ve normalde kanser hastalığı sebebiyle yoğun acı çeken kişilerin acı hissi bastırmak için kullanılan bir ilaç.

Ancak yasa dışı fentanil üreten karteller, bu ilacı uyuşturucu olarak satıyor. Sağlıklı kişilerde fentanil bilinç kaybı ve kalıcı beyin hasarına sebep oluyor.

Fentanilin etkileri sebebiyle bazı insanlar oldukları yerde kaskatı kesiliyor ve hareketsiz kalıyor. ABD'de bu kişilere "fentanil zombisi' deniyor.

FENTANİLE KARŞI ORDU GÖREV YAPACAK

Yetkililer fentanilin her yıl on binlerce Amerikalının aşırı dozdan ölümünde rol oynadığını söylüyor. ABD'nin bu kararıyla, fentanil ticaretine karşı Pentagon'un askerlere yetki vermesine kapı aralanıyor.

İstihbarat kurumları da normalde nükleer bombalar gibi kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye ayrılan araçları uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanabilecek.

Trump Beyaz Saray’daki bir etkinlikte fentanilin ülkeyi zehirlemek için kullanıldığını savundu. Kararnamede de yasa dışı fentanilin bir uyuşturucudan çok kimyasal silaha benzediği vurgulandı.

Trump bu yıl uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü olarak tanımlamıştı. Kartellerin sattıkları uyuşturucuyu da kitle imha silahı ilan eden ABD Başkanı, Kartellere karşı tüm ABD ordusuyla saldırma hakkını elde ediyor.