Üzerinde taktik yelek, elinde bir pompalı tüfekle ABD Kongre Binası'na doğru hücum bir adam, ABD'nin başkentinde polisi alarma geçirdi.

18 yaşındaki Carter Camacho, tek başına ABD kongresine hücum etti. Yetkililer Camacho'nun neden böyle bir eyleme kalkıştığını henüz bilmiyor.

Kongre Polisi Şefi Michael Sullivan, beyaz bir Mercedes SUV ile bölgeye gelen Camacho’nun araçtan inerek doğrudan binaya doğru koşmaya başladığını ifade etti.

Polislerin silahlarını çekerek müdahale etmesi üzerine şüphelinin silahını bırakıp yere yatarak teslim olduğu açıklandı.

Şef Sullivan, “Eğer memurlarımız o esnada görev yerlerinde olmasaydı neler yaşanabilirdi bilemiyoruz" diye konuştu.

MERMİLERİYLE BERABER GELMİŞ

Şüphelinin üzerinde taktik hücum yeleği ve balistik eldivenlerin yanı sıra aracında Kevlar kask ile gaz maskesi ele geçirildi.

Şüphelinin teçhizatına dair bilgi veren Şef Sullivan, “Bu kişinin üzerinde taktik bir yelek ve aynı zamanda taktik eldivenler bulunuyordu. Yanında fazladan mühimmat da taşıyordu" dedi.

Beyaz Saray Botanik Bahçesi önünde bulunan aracın Camacho’nun adına kayıtlı olmadığı saptandı.

Daha önce polis kayıtlarında yer almayan şüpheli hakkında; ruhsatsız tüfek taşımak, kayıtsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ile yasadışı faaliyetler yürütmek suçlarından işlem başlatıldı.