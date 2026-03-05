ABD, İran’da ayaklanma çıkarmak ve olası bir kara harekatı için CIA aracılığıyla PKK uzantısı PJAK’ı kullanmak istiyor. CNN muhabiri Clarissa Ward, CIA’nın İran PKK’sını silahlandırdığını açıkladı. Ward, “Önümüzdeki birkaç gün içinde veya bu süre zarfında bir tür kara harekatının parçası olarak Batı İran’a girecekler” diye bildirdi.



Ward’ın şunları söyledi: “Silahlandırılan Kürt gruplar önümüzdeki birkaç gün içinde ABD ve İsrail desteğiyle Batı İran’a (İran Kürdistanı) girecek. İran Devrim Muhafızları’nı bu bölgeye çekerek hava saldırıları için hedef haline getirecekler. Sivillerin sokağa döküleceği tampon bölgeler oluşturulacak.”



'ÖZERK KÜRDİSTAN KURACAKLAR'



Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu da, ülkedeki PJAK terör örgütü unsurlarına saldırıyor. İran ordusu PJAK terör örgütünün bulunduğu kampları bombaladı. PKK’nın Hakurk ve Kandil kampları arasında yer alan Revandiz’deki Korak dağına da İHA saldırıları düzenlendi.



Yazarımız Naim Babüroğlu “İran’ın batısında Irak kuzeyinde olduğu gibi özerk bir Kürdistan kuracaklar. PKK’ın İran kolu PJAK bu yüzden burada. Suriye’den ve Irak’tan çok sayıda PKK’lı destek için İran’da PJAK bölgesine geçti. Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor” dedi.