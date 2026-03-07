Beyaz Saray, Orta Doğu’daki askeri stratejisini “tam kapasite imha” seviyesine çıkardı.

Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları, Washington’un sahada olduğu kadar küresel enerji piyasalarında da İran’ın adımlarını boşa çıkarmaya kararlı olduğunu ortaya koydu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, İran’ın askeri ve ekonomik kapasitesini hedef alan operasyonların yeni bir safhaya geçtiğini duyurdu.

ABD’nin “ezici” saldırılarının ardından İran’ın askeri alanda istediğini elde edemediğini savunan Bessent, Tahran yönetiminin bu kez ekonomik alanda baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Bessent, "Bu gece İran’a karşı şimdiye kadarki en büyük bombardımanı gerçekleştireceğiz. İran’ın füze rampalarına ve bu füzelerin üretildiği fabrikalara en büyük zararı vereceğiz” ifadelerini kullandı.