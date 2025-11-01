Altı ay önce başlayan ticaret gerilimi, bu ay Çin’in ABD’nin ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak nadir elementlere kapsamlı ihracat kontrolleri getirmesiyle yeniden alevlendi.
Bu adım, iki ülke arasındaki ateşkesi ve 2019’dan bu yana yapılan ilk liderler zirvesini tehlikeye attı.
Bessent, Çinli yetkililerin bu kararın küresel tepki yaratmasından rahatsız olduğunu söyledi.
Geçen hafta Malezya’da Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile yaptığı görüşmelerin anlaşmayı kurtardığını belirtti. Bessent, “Dengeye ulaştık ve gelecek yıl bu denge içinde hareket edeceğiz” dedi.
TRUMP TAVİZ VERDİ
Liderlerin Güney Kore’deki görüşmesinde olumlu bir hava oluştu. Bessent, Şi’nin Trump’a iş birliği alanları bulmak istediğini söyledi. Masaya oturmak zorunda kalan Trump'ın ise suratı asıktı.
İki taraf, Çin’in nadir elementler rejimini ertelemesi ve ABD’nin tarım ürünleri ile yatırım alanlarında avantaj sağlaması konusunda anlaştı.
Washington, buna karşılık Çinli şirketleri kara listeye alma planını erteledi ve fentanil bağlantılı ürünlerdeki tarifeyi düşürdü. Bu, Trump'ın verdiği büyük bir taviz oldu.
'BAZI PÜRÜZLER OLABİLİR'
Bessent ise, Trump’ın Asya gezisinin ABD’nin ekonomik gücünü ve küresel liderliğini pekiştirdiğini söyledi.
Bessent, “ABD dünyanın en güçlü ordusuna, en sağlam ekonomisine ve teknoloji alanındaki liderliğe sahip. Başkan Trump bu üstünlükleri güçlendiriyor ve Çin bunu biliyor” dedi.
Hazine Bakanı, anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanacağını ve uygulanabilir olduğunu vurguladı. “Bazı pürüzler olabilir ama artık iletişim kanallarımız çok daha güçlü” dedi.