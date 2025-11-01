ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatını kesme tehdidinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

Bessent, ABD’nin iki yıl içinde alternatif kaynakları güvence altına alacağını belirtti. Güney Kore’de Donald Trump ve Şi Cinping’in görüşmesinin ardından konuşan Bessent, iki liderin bir dengeye ulaştığını ancak Pekin’in bu mineralleri baskı aracı olarak kullanamayacağını vurguladı.

Bessent, "Artık bunu yapabilecek durumda değiller. Çin herkesin tehlikeyi görmesini sağladı. Masaya silah koymak bir şeydir ama tetiği çekmek başka bir şeydir” dedi.

DENGEYE ULAŞTIK