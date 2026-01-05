Bankacılık devi Bank of America altının 2026 yılında koruyucu bir yatırım aracı görevinde olacağını söyleyerek, gümüşte de sert yükselişlerin hakim olacağını dile getirdi.

2026 yılı için merkezi bir portföy koruma aracı ve önemli bir getiri kaynağı olarak görüyor. Banka, üretim daralırken ve kazançlar altın fiyatlarına yüksek oranda bağlı kalırken, değerli metalin öne çıktığını savunuyor.

Analist Lawson Winder paylaştığı bir notta şu ifadelere yer verdi:

"2026’ya baktığımızda, altının bir portföy koruma aracı ve potansiyel alfa kaynağı olarak öne çıkmaya devam edeceğini düşünüyoruz." Winder ayrıca, altına göre daha fazla yükseliş potansiyeli arayan ve daha yüksek risk almaya istekli yatırımcılar için gümüşün daha uygun olabileceğini ekledi.

Bankanın 2026 görüşü, daha düşük altın arzı ve artan maliyetler beklentisine dayanıyor. Winder, kapsadığı 13 Kuzey Amerikalı değerli metal hissesi için toplam altın üretiminin 2026’da %2 düşerek 19,2 milyon onsa gerileyeceğini tahmin ediyor. Ayrıca piyasa beklentilerinin hala çok iyimser olduğunu savunuyor.

Winder aynı zamanda ortalama sürdürülebilir maliyetlerin yıllık bazda %3 artarak ons başına yaklaşık 1.600 dolara yükseleceğini bekliyor. Bu rakam piyasa beklentilerinin biraz üzerinde bulunuyor.

Analist, kârlılıkta keskin bir iyileşme de öngörüyor. Grubun toplam FAVÖK’ünün 2026’da %41 artarak yaklaşık 65 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DAHA YÜKSEK FİYATLANACAK

BofA’nın fiyat görünümü bu yapıcı duruşu yansıtıyor. Winder, altının 2026’da reel olarak ons başına ortalama 4.538 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bununla birlikte gümüş, platin ve paladyum için de daha yüksek fiyatlar bekleniyor.

Bu görünüm, değerli metaller için olağanüstü bir yıl olan 2025’i takip ediyor. Geçen yıl altın %65, gümüş ise %148 yükseldi. Değerli metal hisseleri külçe fiyatlarını önemli ölçüde geride bıraktı. Her iki metal de 2025’te birçok rekor kırdı. Altın ons başına 4.533 dolar, gümüş ise ons başına 79 dolar seviyelerine ulaştı.

Winder ayrıca gümüşün 2025 sonlarına doğru güçlü momentumunu vurguladı. Gümüşün performansını, döngünün başlarında altının gerisinde kalmasının ardından bir "yakalama" olarak tanımladı.

GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA FAZLA PERFORMANS POTANSİELİNE SAHİP

Analist, 2026 için şu anki yaklaşık 59x olan altın-gümüş oranının, gümüşün altına göre daha fazla performans gösterme potansiyeline işaret ettiğini savunuyor.

Winder, 1980 ve 2011’de görülen 14x ve 32x seviyelerindeki geçmiş döngü dip oranlarının, bugünkü altın seviyelerinde önemli ölçüde daha yüksek gümüş fiyatlarını ima ettiğini belirtiyor.

2011 dip seviyesine göre gümüş, ons başına yaklaşık 135 dolara denk gelirken, 1981 dip seviyesi kullanıldığında bu rakam ons başına yaklaşık 309 dolara yükseliyor.