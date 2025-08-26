ABD'li banka Morgan Stanley, Fed'in faiz inirimlerine eylül ayında başlamasını beklediğini açıkladı.

Bu beklenti, Fed Başkanı Powell'ın Jacksone Hole toplantısında yaptığı konuşmasında enflasyonve iş gücü istatistiklerine yönelik verdiği sinyallerden kaynaklandı.

Analistler bu güvercin tonlu değişikliğinin Fed para politikasında daha erken gevşemeye gideceğinin işareti olduğunu belirtti.

Bankanın Fed'e dair beklentileri şu şekilde:

ABD'li banka daha önce Fed'in Mart 2026'faiz indirimlerini başlayacağını öngörürken, bu beklenti değişti. Şimdi bankanın yeni tahmini:

Eylül 2025'te 25 baz puan indirim

Aralık 2025'te bir indirim daha

2026boyunca ise çeyreklik indirimler bekliyor.

Bankacılık devi şu aşamada terminal faiz oranlarının yüzde 2,75 ile yüzde 3,00 aralığında oluşmasını tahmin ediyor.