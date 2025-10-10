Fed bağımsızlığı ve işgücü piyasası zayıflığı dolar için risk olarak görülüyor. Bank of America'nın ekim ayı döviz ve faiz anketine göre, Fed'in bağımsızlığına yönelik tehdit ve ABD işgücü piyasasındaki olası zayıflık, dolar için ana potansiyel riskler olmaya devam ediyor.

Anket, katılımcıların yüzde 32'sinin, Başkan Trump'ın faiz indirimi çağrıları nedeniyle Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırıların doları zorlayabileceğini düşündüğünü gösterdi; bu oran eylül ayındaki ankette yüzde 31 seviyesindeydi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 32'si işgücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıtın dolara darbe vuracağını öngörüyor; bu oran eylül ayında yüzde 27 idi.