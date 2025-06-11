Goldman Sachs ekonomistleri, son dönemde artırılan gümrük vergilerinin mal fiyatlarını yükselterek genel enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine vurgu yaptı. Uzmanlar, gelecek aylarda bu vergilerin etkisinin daha görünür hale geleceğini tahmin ediyor.

ABD tarafında bugün açıklanacak olan Mayıs ayı Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, gümrük vergilerinin etkisinin henüz sınırlı olması bekleniyor. Goldman Sachs, yüksek mal fiyatlarının çekirdek enflasyonu aylık bazda 0,05 puan artırarak yüzde 0,25’e yükselteceğini tahmin ediyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yıl sonunda ise çekirdek TÜFE enflasyonunun, Nisan ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 3,5’e çıkması öngörülüyor. Bu yükselişin, iş gücü piyasası, konut kiraları ve otomobil fiyatlarındaki düşük enflasyon baskılarına rağmen gerçekleşeceği belirtiliyor.

Goldman Sachs analistleri, gümrük vergilerindeki artışın temel hizmet enflasyonuna kısa vadede sınırlı etkisi olacağını söylerken, mal fiyatlarındaki keskin yükselişe vurgu yaptı. Aynı zamanda, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya bağlı olarak Mayıs ayında otel fiyatları ve uçak biletlerinin sabit kalacağı bekleniyor.

Uzmanlar, enflasyondaki bu hareketin özellikle ithal malların fiyatlarını hızla yukarı yükselteceğine, fakat hizmet sektörüne yansımasının zaman alacağını dile getirdi.