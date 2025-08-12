Bank of America (BofA), Fed'in faz indirim politikasına yönelik beklentilerini paylaştı. Banka, son istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki FOMC toplantısının sonunda faiz indirimine gitmeyi ertelemek isteyebileceğini öngörüyor.

Ekonomist Claudio Irigoyen, pazartesi günü yaptığı açıklamada “Faiz indirimi isteyen FOMC üyelerinin, işgücü arzı şokuna ya da enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına son gümrük tarifesi artışlarının ardından daha büyük ve kalıcı bir şok riski bulunmasına yeterince önem vermediğini düşünüyoruz. Eylülde indirim yapmak, enflasyonun zirve yaptığını gösteren kanıt olmadan gevşeme döngüsünü başlatma riski taşır” ifadelerini kullandı.

Irigoyen ayrıca, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğini hâlâ beklemediğini söyledi.

Öte yandan bugün ABD tarafında temmuz ayı enflasyon rakamları takip edilecek. ABD'de enflasyon haziran ayında aylık bazda beklentilerle paralel yüzde 0,3 artarak son be ayın en yüksek artışını kaydetti. Tüketici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Temmuz ayında ise yıllık bazda yüzde 2,8 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanması öngörülüyor.