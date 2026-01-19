ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, Avrupa doğalgaz piyasasına dair fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, 2026 takvim yılına yönelik TTF doğalgaz fiyatı tahminini megavatsaat başına 29 eurodan 36 euroya yükseltti. Aynı zamanda Goldman Sachs, 2027 TTF fiyat tahminini önceki 20 euro/MWh seviyesinden 23 euro/MWh’ye yükseltti. Avrupa doğalgaz fiyatları, kıtanın bazı bölgelerindeki soğuk havanın sebep olduğu daha yüksek ısınma talebi ve İran'daki artan huzursuzluğa dair endişelerle geçen hafta yönünü yukarı çevirmişti. Avrupa'da gaz fiyatı megawatt saat başına 37,6 euro ile Haziran 2025'ten beri en yüksek seviyede hareketleniyor.

