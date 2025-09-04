Goldman Sachs, artan arz fazlasının piyasa üzerinde baskı oluşturmasıyla Brent tipi ham petrolün varil fiyatının 2026 sonuna kadar 50 doların altına düşmesini öngörüyor.

Banka müşterilerine gönderdiği bir notta, 2025'in dördüncü çeyreğinden 2026'nın aynı dönemine kadar günde ortalama 1,8 milyon varil arz fazlası olacağını ve küresel stokların 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyon varil artacağını öngörüyor.

Goldman, OECD ülkelerinin bu stokların kabaca üçte birini ya da 270 milyon varilini oluşturacağını belirtti.

OECD ekonomilerindeki zayıflayan taleple birleşen bu birikimin, Brent'in adil değerini varil başına 70 doların üzerindeki mevcut seviyesinin altına çekeceğini de cümlelerine ekledi.