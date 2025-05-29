ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldığını duyurdu.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini sadece Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edilerek, uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği aktarıldı.

Goldman Sachs ekonomistleri ise kararın önemli bir gelişme olsa da, ABD'nin başlıca ticaret ortakları için nihai sonucu değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Goldman Sachs'a göre karar, Kanada, Çin, Meksika ve yüzde 10'luk temel tarife de dahil olmak üzere 6,7 ppt'lik tarife artışını engelliyor fakat çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına dair sektörel tarifeleri engellemiyor.

TRUMP YENİDEN ATAĞA GEÇEBİLİR

Diğer yandan Trupm yönetimin, benzer tarifeler belirlemek amacıyla kullanabileceği başka yetkileri de bulunuyor. Goldman Sachs, Beyaz Saray'ın temyize gitmek yerine Ticaret Yasası'ndaki bir hükmü kullanarak benzer bir genel tarife ilan edeceğini bekliyor.