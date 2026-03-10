Küresel yatırım bankası Bank of America, yatırımcıların son dönemde en sık sorduğu sorulardan biri olan “altın mı, gümüş mü yoksa borsa mı?” sorusuna yönelik kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Artan jeopolitik riskler, yüksek faiz ortamı ve küresel piyasalardaki dalgalı kur hareketleri çerçevesinde hazırlanan analizde, 2026 yılında piyasaların yönünü belirleyecek temel faktörlere dikkat çekildi.

Bankanın değerlendirmesine göre küresel piyasalarda yönü belirleyecek ana başlıklar arasında ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmeler bulunuyor. Analistler, güçlü dolar temasının devam ettiği bir ortamda ons altının baskı altında kalabileceğini, ancak risk iştahının zayıfladığı dönemlerde güvenli liman talebinin yeniden artabileceğini ifade ediyor.

Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirmede ise kur oynaklığı ve enflasyon dinamiklerinin gram altını küresel fiyat hareketlerinden bağımsız şekilde destekleyebildiğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle bankaya göre Türk yatırımcısı için altın yalnızca küresel bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kur koruma enstrümanı olarak da öne çıkıyor.

ALTIN: GÜVENLİ LİMAN AMA SABIR GEREKTİRİYOR

Bank of America raporunda altın için kısa vadede dalgalı, orta vadede ise destekleyici bir görünüm çiziliyor. Analize göre ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme sinyali oluşması halinde ons altında yeni bir yükseliş hareketi görülebilir.

Gram altın tarafında ise fiyat dinamiklerinin yalnızca ons altına bağlı olmadığı vurgulanıyor. Bankaya göre gram altının seyrinde;

-Kur seviyesi

-İç talep

-Merkez bankalarının rezerv eğilimi

belirleyici olmaya devam ediyor.

Raporda, altının portföylerde dengeleyici rolünü koruduğu belirtilirken özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman talebinin yeniden altına yöneldiği ifade ediliyor.

GÜMÜŞ: DAHA OYNAK AMA POTANSİYELİ YÜKSEK

Bank of America analizinde gümüş için ise altından farklı bir tablo çiziliyor. Hem değerli metal hem de sanayi metali olma özelliği taşıyan gümüşün, küresel büyüme beklentileriyle daha yakından ilişkili olduğu belirtiliyor.

Analize göre özellikle;

Güneş enerjisi yatırımları

Elektrikli araç üretimi

Endüstriyel talep artışı

gümüş talebini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Bu dinamiklerin gümüşü altına kıyasla daha yüksek “beta” özellikli bir yatırım aracı haline getirdiği ifade edilirken, bu durumun potansiyel getiriyi artırdığı ancak aynı zamanda düşüş dönemlerinde daha sert geri çekilmeleri de beraberinde getirebildiği vurgulanıyor.

BORSA İSTANBUL: SEÇİCİ OLMA ZAMANI

Borsa İstanbul tarafında ise Bank of America, 2026 yılında sektör bazlı ayrışmanın daha belirgin hale gelebileceğini belirtiyor. Yüksek faiz ortamının finansman maliyetlerini artırdığı bir dönemde güçlü bilanço yapısına sahip şirketlerin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Bankanın değerlendirmesine göre özellikle;

-Enerji

-İhracatçı sanayi

-Gıda

sektörleri olası piyasa dalgalanmalarına karşı görece daha dirençli bir görünüm sergileyebilir.

Raporda, endeks bazlı geniş çaplı bir yükselişten ziyade hisse bazlı ayrışmanın belirleyici olacağı vurgulanıyor. Bu nedenle “borsa mı?” sorusunun tek başına yeterli olmadığı, yatırım kararının hangi sektör ve hangi şirket sorusuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

PİYASALARDA NET CEVAP YOK

Piyasalarda yatırımcıların en çok aradığı unsur genellikle netlik oluyor. Birçok yatırımcı “hangisi?” sorusuna tek kelimelik bir yanıt bekliyor. Ancak mevcut küresel ve yerel ekonomik koşullarda böyle bir netlikten söz etmek zor görünüyor.

Altın, gümüş ve borsa farklı ekonomik dinamiklere bağlı olarak hareket eden üç ayrı yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle aynı ekonomik gelişme, bu üç varlık üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor.

Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini korurken, gümüş büyüme temasıyla daha yüksek potansiyel sunan ancak daha oynak bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Borsa tarafında ise yüksek faiz ortamı şirket bilançoları arasındaki farkı daha görünür hale getiriyor ve hisse bazlı ayrışmayı öne çıkarıyor.

Bu tablo, tek bir yatırım aracının tüm piyasa koşullarında öne çıkmadığını ortaya koyuyor. Mevcut ekonomik konjonktürde yatırım kararlarının; risk iştahı, vade beklentisi ve portföy dengesi gibi unsurlar dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiği değerlendiriliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.