Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı enflasyon rakamlarının ardından ABD’li bankalar Citi ve JPMorgan, Türkiye’deki enflasyon gelişmelerine ilişkin birer rapor kaleme aldı.

Dün açıklanan resmi verilere göre, ocak ayında aylık enflasyon yüzde 0,9’dan yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık rakamlarını kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 30,9’dan yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.

Notlarda, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin enflasyon ve para politikası değerlendirmelerini güncellediği görüldü. Raporlar ayrıca dezenflasyon sürecine ilişkin temkinli bir tabloya işaret etti.

Citigroup ekonomistlerine göre, Türkiye’nin Ocak ayı enflasyon verileri önümüzdeki dönemin "zorlu bir yol" olacağını teyit ediyor. Banka analistleri, dezenflasyon sürecinin inandırıcılığının bu yıl piyasa katılımcıları tarafından çok daha yakından inceleneceğini öngörüyor.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan notta, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 seviyesinde olsa da, sektörel enflasyon beklentileri dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası’nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Analizde, enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamak için sadece döviz kurundaki istikrarın yeterli olmayabileceği vurgulanırken şu risklere dikkat çekildi: Hizmet fiyatlarındaki devam eden katılık, gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskılar, giyim enflasyonunda olası geri dönüşler, olumsuz baz etkisi.

Citi ekonomistleri Domaç ve Işıklar, "Bu tablo ışığında, yıllık enflasyonun 2025 sonundaki yüzde 30,9 seviyesinden yıl sonunda yüzde 24’e gerilemesini bekliyoruz; ancak risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Salı günü açıklanan verilere göre, Ocak ayında aylık enflasyon Aralık’taki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici fiyat artışı ise Aralık ayındaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.

JPMORGAN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 23’ten yüzde 24’e yükselttiğini açıkladı. JPMorgan’ın söz konusu raporu, kurumun Avrupa Ekonomik Araştırmalar biriminde görev yapan ekonomist Fatih Akçelik tarafından kaleme alındı.

Akçelik, risklerin yukarı yönlü olduğunu vurgularken, ocak ayında aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin özellikle gıda ve hizmet fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Kurum, buna karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine kademeli şekilde devam edeceğini öngörüsünü korudu. JPMorgan, Merkez Bankası’nın kalan Para Politikası Kurulu toplantılarının her birinde 100 baz puanlık indirim yapmasını ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 30 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı.