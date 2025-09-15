Goldman Sachs, yapay zekaya ilişkin yatırımlarda yaşanabilecek bir yavaşlamanın ABD hisse senedi piyasalarından yüzde 20'ye varan oranda değer kaybı meydana getirebileceği uyarısında bulundu.

Banka analisti Ryan Hammond, uzun vadeli büyüme beklentilerinin 2023 başındaki seviyelere geri dönmesi durumunda S&P 500 endeksinin değerleme çarpanlarında yüzde 15-20 arasında düşüş görülebileceğini ifade etti.

Mevcut durumda yapay zekâ yatırımları güçlü kalırken, bazı analistler 2025'in sonlarından itibaren ve 2026'da büyüme hızının keskin biçimde yavaşlayabileceğini tahmin ediyor

Endişenin kaynağı, piyasa üzerinde yapay zeka odaklı şirketlerin büyük ağırlığa sahip olması:

Yalnızca Nvidia, S&P 500'ün yüzde 7'sini oluşturuyor.

İlk sekiz yapay zekâ devi, endeksin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.

İlk 10'un dışında Oracle, Palantir ve Cisco gibi şirketler de sektördeki ağırlığı artırıyor