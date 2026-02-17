BofA’nın Şubat 2025 tarihli Küresel Fon Yöneticileri Anketi sonuçları, yatırımcıların altın beklentilerinde güçlü bir iyimserliğe işaret etti. Ankete göre fon yöneticileri altının zirve seviyesini ağırlıklı ortalamada ons başına 6.200 dolar olarak tahmin ediyor. Katılımcıların yüzde 19’u fiyatların 7.000 doların üzerine çıkacağını öngörürken, yüzde 20’si altının zaten tepe yaptığını düşünüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Ankette “uzun altın” pozisyonu, yani altında yükseliş beklentisiyle alınan pozisyonlar, ikinci ay üst üste en kalabalık işlem olarak öne çıktı. Yatırımcıların yüzde 50’si bu görüşü paylaşıyor.

Altına yönelik güçlü ilgi, portföy dağılımlarına da yansıdı.

VARLIK DAĞILIMINDA RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Net yüzde 48 ile hisse senetlerinde ağırlık artırımı Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Buna karşılık tahvillerde net yüzde 40 ile Eylül 2022’den bu yana en düşük ağırlık görüldü.

Yatırımcıların net yüzde 57’si uzun vadeli tahvil faizlerinin yükseleceğini beklerken, net yüzde 46’sı kısa vadeli faizlerin düşeceğini öngörüyor.

HİSSE VE EMTİA 4 YILIN ZİRVESİNDE

Ankete göre hisse senetleri ve emtiaların birleşik ağırlığı net yüzde 76 ile Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yatırımcılar gelişen ülke hisselerinde net yüzde 49, Euro Bölgesi hisselerinde yüzde 35 fazla ağırlık taşırken, ABD hisselerinde net yüzde 22 düşük pozisyonda bulunuyor. Şubat ayında enerji, temel maddeler ve zorunlu tüketim sektörlerine yönelim artarken; ABD hisseleri, teknoloji ve dolar varlıklarından çıkış gözlendi.

RİSK UYARILARI GÜÇLENİYOR

Öte yandan risk göstergeleri de dikkat çekiyor. BofA Boğa & Ayı Göstergesi 9,5 seviyesine yükselerek tersine sinyal veren “sat” bölgesine geçti.

Katılımcıların yüzde 25’i en büyük kuyruk risk olarak “yapay zekâ balonu”nu gösterirken, yüzde 43’ü olası bir sistemik kredi krizinin kaynağı olarak özel sermaye ve özel kredi piyasalarını işaret ediyor.

Şubat 2025 anket sonuçları, yatırımcıların bir yandan altın ve riskli varlıklara yöneldiğini, diğer yandan ise potansiyel balon ve kredi risklerine karşı temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu. Altında 6.200 dolar ortalama zirve beklentisi öne çıkarken, 7.000 dolar senaryosu da masadaki yerini koruyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.