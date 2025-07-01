Goldman Sachs, Fed’in faiz politikasına yönelik değerlendirmede bulundu. Banka, Fed'in indirimlerine başlama tahminini öne çekti. Banka, Merkez Bankası’nın Aralık yerine Eylül ayında indirime başlamasını bekliyor ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin “beklenenden biraz daha az” olduğunu açıkladı.

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Başekonomist Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomi ekibi yayınladıkları bir notta, “Kesin olmaktan uzak olsa da, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 50’nin biraz üzerinde görüyoruz. Çünkü bu noktaya ulaşabilecek birkaç yol olduğunu düşünüyoruz; tarifelerin etkisinin zayıf kalması, daha büyük dezenflasyonist dengeleyici faktörler ve ya iş gücü piyasasında gerçek bir yumuşama ya da aylık oynaklıklardan kaynaklı bir endişe. Fed liderliğinin de bizimle aynı şekilde, tarifelerin yalnızca bir defaya mahsus fiyat düzeyi etkisi yaratacağı görüşünü paylaştığını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Goldman Sachs, Eylül, Ekim ve Aralık aylarındaki Fed toplantılarında üç adet çeyrek puanlık faiz indirimi öngörüyor. Banka, faiz oranı tahminini de yüzde 3-3,25’e çekti. Bankanın önceki tahmini yüzde 3,5-yüzde 3,75 düzeyindeydi.