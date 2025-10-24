Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilirdi Merkez Bankası, faizi 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın kararının ardından sonrası bankalardan değerlendirmeler geliyor.

ABD'li dev banka JPMorgan, 100 baz puanlık faiz indirim kararının kendi beklentileri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu dile getirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, özellikle gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler sebebiyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine ilişkin belirgin riskler olduğunu vurgulasa da, 11 Aralık'ta 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisini sürdürüdü. JPMorgan, politika faizinin 2025'i yüzde 38,5'te tamamlayacağı tahmininde bulundu.

2026 İÇİN FAİZ TAHMİNİ

JPMorgan, 2026'da TCMB'nin her Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek faizi yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini de bekliyor.