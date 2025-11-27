ABD'li banka JPMorgan Fed'in faiz indirimine yönelik tahminlerinde değişikliğe gitti. Baka faiz indirimi beklentisini öne çekerken, bu durumun piyasalar üzerinde etkisi merak edilmeye başlandı.

JPMorgan Chase ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine önümüzdeki ay başlayacağını tahmin etti. Bu, bankanın kısa bir süre önce bu indirimleri Ocak ayına kadar erteleyeceğini düşündüğü görüşünde bir tersine dönüş oldu.

Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli liderliğindeki bir ekip, özellikle New York Fed Başkanı John Williams olmak üzere önemli Fed yetkililerinin yakın vadeli bir indirimi destekleyen açıklamalarının, bu değişikliğe neden olduğunu dile getirdi.

JPMorgan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 9-10 Aralık'taki toplantısında ve sonrasında Ocak ayında olmak üzere, her biri çeyrek puanlık iki faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

ALTIN VE DOLARA ETKİSİ