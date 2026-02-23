Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ABD ekonomisindeki yavaşlama, artan işsizlik ve kalıcı enflasyonun piyasalarda satış baskısını artırabileceğini belirterek hisse senetleri ile şirket tahvillerine yönelik risklerin yükseldiğini ifade etti.

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

ABD’de reel GSYH büyümesi yüzde 2’nin biraz üzerinde seyrederek yaklaşık yüzde 2,5’lik potansiyelin altında kalıyor. İstihdam artışı duraksamış durumda ve işsizlik oranı kademeli yükseliyor. ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan tüketim harcamaları ise yüzde 3 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Zandi’ye göre risk en çok hisse senetleri ve şirket tahvillerinde yoğunlaşsa da, son geri çekilmelere rağmen kripto para, altın ve gümüş de baskı altında kalabilir.

TİCARET GERİLİMİ VE İRAN RİSKİ

Yeniden alevlenen tarife belirsizliği ve İran’la olası bir çatışma ihtimali, riskli varlıklar için yukarı yönlü potansiyeli sınırlıyor. Jeopolitik gerilimlerin kısa vadede altına destek verebileceği ancak ani gelişmelerin sert fiyat düzeltmelerine yol açabileceği belirtiliyor.

TAHVİL PİYASASINDA KIRILGANLIK

ABD Hazine piyasası da ayrı bir belirsizlik kaynağı oluşturuyor. Zandi, kaldıraçlı hedge fonların, geri çekilen ABD Merkez Bankası ve küresel yatırımcıların bıraktığı kırılgan tahvil piyasasına girdiğini ifade etti.

Büyük bütçe açıkları ve küreselleşmenin zayıfladığı bir ortamda ABD tahvillerinin güvenli liman statüsüne ilişkin soru işaretlerinin arttığı belirtilirken, bu tablonun faizlerde ani sıçramalara zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

ÇİN’DE ARZ SIKINTISI

Çin’de Çin Yeni Yılı sonrası yaşanan altın arz sıkıntısının yükselişe ivme kazandırdığı bildirildi. Bazı altın mağazalarının ciddi arz kısıtları nedeniyle külçe satışlarını durdurduğu ve tatil öncesi sözleşmeleri iade ettiği aktarıldı.

Analistler, aşırı senaryolarda altının ons başına 10 bin dolara yönelebileceğini öne sürse de, bu tür sert hareketlerin kısa vadeli düzeltmeleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Teknik analiz tarafında temkinli bir görünümün hakim olduğu belirtildi. Rashad Hajiyev, 5.160 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak işaret etti.

FXGold Analyst ise 5.100 dolar seviyesindeki kritik fiyat boşluğuna dikkat çekerek, bu seviyenin altında bir açılışın satıcıları güçlendirebileceğini ve alım iştahını sınırlayabileceğini bildirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.