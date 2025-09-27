Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Enflasyon ve faiz oranlarındaki beklentilerini güncelleyen banka, özellikle 2024 ve 2025 yılları için yukarı yönlü revizyonlara gitti.

ENFLASYON TAHM İ NLER İ Y Ü KSELD İ

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in yayımladığı notta, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 27’den yüzde 29’a çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, “Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yıl sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 35,5’ten yüzde 37,0’ye yükselttik” ifadelerine yer verildi.

2026 BEKLENT İ S İ DE ĞİŞ MED İ

Banka, 2026 yılı için enflasyon tahminini ise sabit bıraktı. Buna göre, gelecek iki yılın ardından fiyat artışlarının yüzde 20 seviyesinde dengeleneceği öngörülüyor.

T Ü RK L İ RASI'NDAK İ KAYBIN ETK İ S İ

Raporun dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Türk Lirası’na yönelik oldu. 2025’in üçüncü çeyreğinde Türk Lirası, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybetti. Uzmanlara göre bu gelişme, enflasyon beklentilerinin yukarı çekilmesinde etkili oldu.

EKONOM İ POL İ T İ KARI İ Ç İ N KR İ T İ K MESAJ

Goldman Sachs’ın güncel tahminleri, Türkiye’nin para politikalarında sıkı duruşun süreceğine işaret ediyor. Özellikle 2025 yılında politika faizinin yüzde 37 seviyesine çıkacağı beklentisi, piyasalarda sıkılaştırmanın uzun vadeli olacağına dair önemli bir sinyal niteliği taşıyor.