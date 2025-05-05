Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine doğa fotoğrafları çekmek amacıyla Türkiye’ye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, mahallede tanıştığı İsmail Kara’nın evinde kalmaya başladı. İddiaya göre, ikili birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
FOTOĞRAFÇI HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İsmail Kara, Alishayev’i bıçakladı. Kavgada Kara da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Igor Alishayev’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yaralı olarak gözaltına alınan İsmail Kara, tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.