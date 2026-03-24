Dünyanın en saygın ekonomist ve stratejistlerinden biri kabul edilen Columbia Üniversitesi Profesörü Jeffrey Sachs, İran ile tırmanan askeri gerilime dair sessizliğini bozdu. Ünlü ekonomist Steve Hanke tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan video kaydında Sachs, operasyonun meşruiyetini ve etik temellerini hedef alan çarpıcı ifadeler kullandı.

"HİÇBİR GEREKÇESİ OLMAYAN BİR SALDIRGANLIK"

Sachs, uluslararası kamuoyunda tartışılan harekatın herhangi bir haklı nedene dayanmadığını savunarak şu ifadeleri kaydetti:

"Kimsenin zihninde en ufak bir şüphe yok; bu, iki birey tarafından yürütülen çıplak bir saldırganlık savaşıdır. Parantez içinde şunu da eklemeliyim: Bu, zihinsel olarak dengesiz iki bireyin savaşıdır! Bu, insanların 'İran mı şunu yapıyor, yoksa Amerikan-İsrail bloğu mu?' diye tartıştığı bir savaş değil. Çok net bir şekilde anlaşılıyor ki bu, hiçbir haklı gerekçesi olmayan bir saldırı savaşıdır."

"İSRAİL BİR PROPAGANDA DUVARI ARKASINDA"

Savaşın İsrail kamuoyundaki desteğine de değinen Sachs, bilgi kirliliğine ve manipülasyona dikkat çekti:

"İlginç olan şu ki; bu savaş İsrail içerisinde güçlü bir destek görüyor gibi. Ancak bu ülke kesinlikle tam bir propaganda duvarının arkasında kalmış durumda. Gerçeklerin üzeri örtülüyor."

AKADEMİK ÇEVRELERDE TARTIŞMA YARATTI

Jeffrey Sachs’ın "akıl sağlığı bozuk iki kişi" (mentally unstable individuals) nitelemesiyle doğrudan hangi liderleri kastettiği, Washington ve Tel Aviv koridorlarında büyük bir tartışma başlatacak nitelikte. Trump’ın Memphis’te Savunma Bakanı Hegseth’i işaret ederek "Hadi yapalım diyen ilk sendin" şeklindeki itirafının ardından gelen bu akademik çıkış, operasyonun stratejik zeminine yönelik en ağır eleştirilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Jeffrey Sachs Kimdir?

Jeffrey David Sachs dünyaca ünlü Amerikalı ekonomist, kamu politikası analisti, akademisyen ve yazar. Columbia Üniversitesi’nde University Professor (üniversitenin en yüksek akademik unvanı) ve Center for Sustainable Development Direktörü’dür. 2002-2016 yılları arasında Columbia’nın ünlü Earth Institute’unu yönetmiştir.Harvard Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Sachs (B.A. 1976, M.A. 1978, Ph.D. 1980), 20 yıldan fazla Harvard’da hocalık yaptıktan sonra Columbia’ya geçmiştir. The Economist dergisi tarafından yaşayan en etkili üç ekonomistten biri olarak gösterilmiştir. Time dergisi tarafından iki kez “dünyanın en etkili 100 lideri” arasında yer almıştır.Sachs, Birleşmiş Milletler’de üç Genel Sekreter’e (Kofi Annan, Ban Ki-moon ve António Guterres) özel danışmanlık yapmış, UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Başkanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Savunucusu’dur. Yoksullukla mücadele, küresel kalkınma, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi konularda önemli çalışmalar yürütmüş, Bolivya’dan Polonya’ya, Çin’den Afrika ülkelerine kadar birçok hükümete ekonomik reform danışmanlığı yapmıştır.