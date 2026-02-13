ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya doğru ilerlerken, ABD'li emekli Albay Douglas McGregor katıldığı programda Türkiye tehdit etti, akıl almaz iddialarda bulundu.

ABD'nin İran'a saldıracağına kesin gözüyle bakan Gregor, Ron Paul Enstitüsü panelinde yaptığı konuşmada bu saldırıdan sonra "sıranın Türkiye'de" olduğunu öne sürdü.

Gregor, "İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak" diye konuştu.

Gregor, Türkiye'nin İran kadar kolay yok olmayacağını da ekledi. Emekli albay, "Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail'in ne istediğidir" diye konuştu.

PKK İTİRAFI

McGregor, Türkiye düşmanı söylemleriyle daha önce de gündeme gelmiş ve tehditkar ifadelerde bulunmuştu.

Emekli Albay, 13 Ağustos 2024’te verdiği bir röportajda “Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye saldırmaları için Suriye’de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye’ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık” ifadelerini kullanmıştı.