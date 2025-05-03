Enerji şirketleri Exxon Mobil ile Chevron ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.
Buna göre, Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki kârı, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 azalışla 7,7 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, 2024'ün ilk çeyreğinde 8,2 milyar dolar kâr bildirmişti.
Enerji devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,06 dolar olan hisse başına net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,76 dolara geriledi.
ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un kârı da ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 azalarak 3,5 milyar dolara düştü.
Şirket, 2024'ün ocak-mart döneminde 5,5 milyar dolar kar elde etmişti.
Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 2,97 dolar olan hisse başına net kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 2 dolar oldu.
Öte yandan, Chevron, hisse geri alımlarının hızını yavaşlatacağını bildirdi.