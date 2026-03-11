ABD’li havacılık ve savunma devi Boeing, İsrail’e binlerce adet hassas güdümlü mühimmat tedarikini kapsayan yeni bir anlaşma için imza attı. Yaklaşık 298 milyon dolar değerindeki sözleşme kapsamında İsrail’e 5 bine kadar akıllı bomba teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşmaya yakın kaynaklara göre teslim edilecek mühimmat, Boeing tarafından geliştirilen ve Small Diameter Bomb (SDB) olarak bilinen hassas güdümlü bomba sistemi olacak.

40 MİL UZAKLIKTAN VURULABİLİYOR

Söz konusu mühimmat, İsrail Hava Kuvvetleri’nin savaş uçaklarından atılabilen yüksek hassasiyetli bombalardan oluşuyor. Sistem, uçakların hedefe yaklaşmasına gerek kalmadan yaklaşık 40 mil (64 kilometre) uzaklıktan hedeflerin vurulmasına imkân tanıyor.

Yetkililer, yeni sözleşmenin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü mevcut hava saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını belirtiyor. Planlamaya göre mühimmatın teslimatının yaklaşık 36 ay sonra başlaması öngörülüyor.

İSRAİL'E ÜÇÜNCÜ SDS TEDARİKİ

Bu anlaşma, İsrail’e gerçekleştirilen en az üçüncü Small Diameter Bomb satışı olarak dikkat çekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2025’te ABD Kongresi’nin dış ilişkiler komitelerine gönderdiği bildirimde İsrail’in 2.166 adet SDB mühimmatı talep ettiğini açıklamıştı.

7 EKİM SONRASI HIZLANDIRILMIŞ SEVKİYAT

Öte yandan 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Boeing’in İsrail’e yaklaşık 1.000 adet mühimmatı hızlandırılmış şekilde teslim ettiği de ifade ediliyor.