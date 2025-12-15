ABD’de perakende sektöründe yaşanan daralma sürerken, bir kadın giyim zinciri daha faaliyetlerine son verme kararı aldı. Minneapolis merkezli Primp, 15 yıllık geçmişinin ardından tüm mağazalarını ve internet üzerinden yürüttüğü satış operasyonlarını kapatacağını duyurdu. Şirket, kapanış öncesinde yüzde 50’ye varan indirimlerin uygulandığı veda kampanyasını başlattı.

MODA SEKTÖRÜ AYAKTA KALMAKTA ZORLANIYOR

Moda sektörü, hızla değişen tüketici tercihleri ve trendler nedeniyle her dönem zorlu bir alan olarak öne çıktı. Bir dönem popüler olan ürünler kısa sürede gözden düşerken, markalar bu değişime uyum sağlamakta zorlanıyor. Uzmanlara göre mevcut ekonomik koşullar ve artan maliyetler, sektördeki baskıyı daha da artırmış durumda.

ABD’DE MAĞAZA KAPANIŞLARI HIZ KAZANDI

ABD genelinde perakende mağaza kapanışlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Perakende danışmanlık şirketi Coresight Research’e göre 2025 yılında yaklaşık 15 bin perakende mağazasının kapanması bekleniyor. Bu rakam, açılması öngörülen mağaza sayısının iki katından fazla.

CNBC verilerine göre, 2024’te ABD’de 51 büyük perakende şirketi iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı 2023’te 25 olarak kaydedilmişti. 2025’in ilk yarısında ise ülke genelinde yaklaşık 6 bin mağazanın kapandığı bildirildi.

Özellikle giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları, kapanışlardan en fazla etkilenen segment oldu. Bu alan, 2025’teki toplam mağaza kapanışlarının yaklaşık üçte birini oluşturdu.

PRIMP TÜM MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Kadın giyim perakendecisi Primp, ulusal ölçekte faaliyet gösterdiği internet sitesi dahil olmak üzere tüm operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirket, kapanma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, iflas başvurusu da bulunmuyor.

Primp’in kurucu ortağı Wesley Uthus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son iş günümüz 23 Aralık olacak. Bugün itibarıyla veda indirimimiz başladı. Her şeyde yüzde 50 indirim var. Alışveriş yapmak, anıları tazelemek, hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanmak için son bir fırsat” ifadelerini kullandı.

"KALBİM KIRIK"

Uthus, paylaşımında duygusal ifadeler de kullandı. Uthus, “Kalbim kırık. Primp’i bugünlere getiren her ana, her sohbete, her çalışana ve her müşteriye minnettarım” ifadelerini kullandı.

PRIMP'IN 15 YILLIK HİKAYESİ

Primp, Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından 2010 yılında Minnesota’nın St. Paul kentindeki Selby Avenue’de açılan ilk mağazayla faaliyete başladı. Amaç, mahalle butiklerini andıran bir ortamda, tarzından ödün vermeyen uygun fiyatlı kadın giyim ürünleri sunmaktı.

Kısa sürede Twin Cities bölgesinde büyüyen marka, 2014-2015 döneminde altı mağazaya ulaştı. En parlak döneminde dokuz fiziksel mağaza ile faaliyet gösteren Primp, Minnesota’nın yanı sıra Güney Dakota’daki Sioux Falls ve Kuzey Dakota’daki Fargo gibi şehirlerde de şubeler açtı.

PANDEMİ SONRASI KÜÇÜLME HIZLANDI

Şirket, 2018’den itibaren fiziksel mağaza sayısını azaltmaya başladı. Covid-19 salgınıyla birlikte azalan mağaza trafiği ve satışlar, bu süreci hızlandırdı. 2024 yılında Fargo şehir merkezinde yeni bir mağaza açılmış olsa da, bu hamle uzun vadeli büyümeyi sürdüremedi.

SON GÜN 23 ARALIK

Aralık 2025’te yapılan açıklamayla birlikte Primp’in kalan tüm mağazalarının 23 Aralık’ta kalıcı olarak kapanacağı duyuruldu. Kapanış süreci kapsamında, stokları eritmek amacıyla yüzde 50’ye varan indirimlerin uygulandığı tasfiye satışı da devam ediyor.