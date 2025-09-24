ABD'li komedyen Jimmy Kimmel askı kararının kalkmasının ardından TV şovunun ilk yayınında "Önemli olan bu program değil, bu programı yapmamıza izin verecek bir ülkede yaşamak" derken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan öfke saçarak kanalı tehdit etti.



Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kirk, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle biliniyordu.

ABD'li komedyen Jimmy Kimmel de suikastle ilgili "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişi Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştı" gibi yorumlar yapmıştı.

ABC kanalı 18 Eylül'de Kimmel'ın şovunun süresiz askıya alındığını duyurmuş, fakat herhangi bir neden belirtmemişti.

ŞOV GERİ DÖNDÜ

Şov geri döndü ve gece saatlerinde Kimmel tekrar ekran karşısına geçti.

Kirk'ü vuran şüpheli hakkındaki yorumlarının neden "zamansız ve belirsiz" göründüğünü anladığını söyleyen şovmen "Genç bir adamın cinayetini hafife almak asla niyetim değildi" dedi ve Trump'a şöyle çıkıştı:

"Bir hükümetin başkanının (Donald Trump) sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır."

"ABD başkanı, benim ve burada çalışan yüzlerce insanın işten atılmasını istediğini çok açık bir şekilde belirtti. Liderimiz, şaka kaldıramadığı için Amerikalıların geçim kaynaklarını kaybetmesini kutluyor."

Programın askıya alındığı süre boyunca dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldığını söyleyen ünlü sunucu, teşekkür ederek "Bunu asla unutmayacağım" dedi.

TRUMP: KÖTÜ REYTİNGLERİNDE ÇÜRÜSÜN

Trump da sosyal medya hesabından 'Jimmy Kimmel Live' programını yeniden başlatan ABC News'ü eleştirdi.

79 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

"ABC, Beyaz Saray'a onun şovunun iptal edildiğini söylemişti. O zamandan bu yana bir şey oldu çünkü seyircisi kayboldu ve 'yetenek' diye bir şey hiç olmadı."

"Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?"

Kimmel'ın "Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) bir kolu gibi hareket ettiğini ve bunun "yasadışı kampanya bağışı" anlamına geldiğini öne süren Trump, konuyla ilgili ABC'yi araştıracaklarını belirtti.

Trump, "Tam bir kaybedenler sürüsü. Jimmy Kimmel kötü reytinglerinde çürüsün" ifadelerini kullandı.