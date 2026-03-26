Washington’da "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonunun ekonomik artçı şokları siyaseti fena gerdi. Demokratların yükselen isimlerinden Robert Garcia, 26 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın savaş öncesi verdiği "ucuz hayat" vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"MARKET VE BENZİN ATEŞ PAHASI!"

Trump’ın seçim meydanlarında ve savaşın başında "maliyetleri düşüreceği" yönündeki iddialarını hatırlatan Garcia, gelinen noktayı şu sözlerle eleştirdi:

"Savaşı başlatırken ‘Maliyetleri düşüreceğim’ demiştiniz. Şimdi benzin fiyatları, market rafları ve elektrik faturaları fırladı. Amerikan halkı sizin kararlarınızın bedelini bizzat kendi cebinden ödüyor! Kriz artık sadece rakamlarda değil, her evin kapısında."

SAVAŞIN BİR AYLIK BİLANÇOSU: %28 ZAM!

İran operasyonunun başladığı 28 Şubat’tan bu yana ABD genelinde benzin fiyatlarının ortalama yüzde 28 oranında arttığına dikkat çeken Garcia, enflasyonun orta sınıfı ezdiğini belirtti. Garcia’ya göre, Trump yönetimi askeri maceralara milyarlarca dolar ayırırken, sıradan vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

"VAATLER RAFA KALKTI"

Robert Garcia’nın sosyal medyada hızla yayılan videosu, savaşın 4. haftasında ABD içindeki toplumsal huzursuzluğun da sesi oldu. Trump yönetimi "ulusal güvenlik" vurgusu yapsa da, Garcia gibi muhalif isimler "Mutfaktaki yangını söndürün" çağrısıyla baskıyı artırıyor. Washington kulislerinde, bu ekonomik faturanın Trump’ın 2026 ara seçimlerindeki en büyük sınavı olacağı konuşuluyor.