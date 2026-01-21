Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin gıda ürünlerine yönelik vergi indirimi planına ilişkin uyarıda bulundu. Kurum, söz konusu adımın dünyanın en borçlu gelişmiş ekonomilerinden biri olan Japonya’da kamu gelirlerini kalıcı biçimde azaltabileceğini ve mali dengeleri bozabileceğini ifade etti.

S&P Egemen Derecelendirme Direktörü Rain Yin, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, vergi indirimlerinin geçici bir maliyetten ziyade devlet gelirlerinde sürdürülebilir bir düşüş riski taşıdığını söyledi.

Yin, kamu harcamalarındaki yapısal artışın devam etmesi ve ekonomik büyüme ya da vergi gelirlerinde zayıflama yaşanması halinde hükümetin mali pozisyonunun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.