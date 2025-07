Gazze’deki yardım dağıtım noktalarında görev yapan ABD'l, özel güvenlik görevlileri, açlıkla mücadele eden sivillerin üzerine gerçek mermi sıktıklarını, ses bombası ve biber gazı kullandıklarını itiraf etti.

Kimliklerini açıklamak istemeyen iki ABD'li paralı askerler, ABD merkezli Associated Press’e konuşarak bu "yardım" alanlarındaki vahşeti anlattı.

Güvenlik personelinin genellikle eğitimsiz ve kontrolsüz şekilde silahlandırıldığını, sivillere karşı rastgele müdahalede bulunduklarını belirtti. İsimsiz bir paralı asker, “Masum insanlar yaralanıyor. Hem de gereksiz yere,” dedi.

VAHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI

ABD merkezli UG Solutions 'a bağlı paralı askerler, kendi ekibinden olan paralı askerlerin yardım almaya gelenleri yakından izlediği ve “şüpheli” buldukları kişileri İsrail ordusuna bildirdiği anlattı.

İsrail ordusundan gerekli izni alan paralı askerler daha sonra açlıkla boğuşan halka insanlık dışı müdahalede bulundu.

Ses bombaları ve biber gazı, çitlerle çevrelenen ve kaçacak hiçbir yeri olmayan kalabalığa atıldı. İnsanlar çığlıklar atarken barikatları zorladı. Bunun üzerine askerler, havaya, yere ve halkın üzerine gerçek kurşunla ateş açtı.

AP'ye konuşan paralı asker, bu olaylarlarda en az bir kişinin vurulduğuna şahit olduğunu anlattı. Bir asker, bir Filistinli'yi vurduktan sonra "Sanırım bir tane vurdum!" diye bağırdı. Yanındaki askerden yanıt gecikmedi: "Yürü be, oğlum'"

VAKIF NE DİYOR?

Bu ifadeler, İsrail’in desteğiyle kurulan ve ABD hükümetinin 30 milyon dolarlık bağış yaptığı "Gazze İnsani Vakfı" (Gaza Humanitarian Foundation / GHF) adlı kuruluşun sahadaki işleyişine dair içeriden ilk kapsamlı tanık ifadesi oldu.

GHF'nin diğer finans kaynakları hala belirsizliğini koruyor. Gazeteciler ise İsrail kontrolündeki bu noktalara hala ulaşamıyor.

Kuruluşa taşeron hizmet veren Safe Reach Solutions şirketinin bir sözcüsü, bugüne kadar sahalarda ciddi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Sözcü, yalnızca kalabalığı kontrol altına almak amacıyla ve sivillere zarar vermeyecek şekilde yere ateş açıldığını belirtti.

Bu uygulamanın, "insanların yardıma ulaşma umuduyla en çaresiz anlarında alındığını" savundu.

Ancak tanıkların sunduğu görüntüler ve açıklamaları, bu müdahalelerin sıradanlaştığını ve orantısız şiddet içerdiğini gösteriyor.

