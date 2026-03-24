Demokrat Senatör Chris Van Hollen pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı yetkililerle görüştüğü yönündeki iddialarını yalanladı.

ABD merkezli CNN yayınına katılan Van Hollen, Trump'ın açıklamalarını sert bir dille reddetti.

Van Hollen “İranlıların bizimle konuştuğunu ve Donald Trump'ın istediği her şeyi ona vermek üzere olduklarını söylediğinde, yalan söylediğini biliyoruz. Evet, bu bir yalan.” dedi.

Trump ise günün erken saatlerinde çatışmayı bitirme amaçlı “çok iyi” ve “verimli görüşmeler” yapıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda İran enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün duracağını belirtti. ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın pazar günü İranlı muhataplarıyla görüştüğünü kaydeden Trump güvenlik gerekçesiyle isim vermedi.

'SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

Senatör Trump’ın İran elektrik şebekesini hedef alma tehdidini potansiyel bir “savaş suçu” olarak nitelendirdi. Beş günlük duraklama bittiğinde bu plandan vazgeçilmesini umduğunu dile getirdi.

Van Hollen piyasa hareketlerinin kalıcı bir barış olmadan Orta Doğu'nun düzelmeyeceğini savundu.

Van Hollen sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuku çiğneyeceğini vurguladı. Senatör Marylandli bir Demokrat olarak şu uzun değerlendirmeyi yaptı:

“Bir ülkenin askeri amaçlarla altyapıyı hedef alabileceği çok dar koşullar vardır ancak başkanın ‘Hürmüz Boğazı'nı açmazsanız tüm sivil altyapınızı havaya uçuracağız’ demesi açıkça uluslararası hukukun ihlalidir. Bu nedenle başkan uluslararası mahkemelerde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde sorumlu tutulmalıdır. İnsanlar savaş suçu işlediğinde onları sorumlu tutacak sistemlere ihtiyacımız var.”

Hollen, demecini “Görevden ayrıldığında mahkemeler aracılığıyla hesap vermeye açık olabilir. Tabii uluslararası mahkemeler de bir seçenek.” Marylandli siyasetçi sözlerini “Umarım o noktaya varmayız” diyerek noktaladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump Palm Beach'te konuştuğu kişiyi “en saygın lider” olarak tanımladı. 8 Mart’ta göreve gelen yeni dini lider Mücteba Hamaney ile henüz görüşmediğini ekledi.

Axios haber sitesine göre Witkoff ve Kushner İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile temas kurdu.

Galibaf ise X platformunda müzakere iddialarını kesin bir dille reddetti. İranlı yetkili yalan haberlerin finans piyasalarını manipüle etmek için kullanıldığını savundu.

Trump’ın beş günlük ara kararı sonrası petrol fiyatları düştü. Borsalarda ise yükseliş gözlemlendi.

Van Hollen ise Trump ve Netanyahu savaşı bitirmediği sürece fiyatların artacağını öngördüğünü belirtti.